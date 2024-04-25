SGK bu kişilerin emekliliğini tek tek iptal ediyor!

Gazeteci Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında, SGK’nın bu konuda yürüttüğü çalışmaları ve usulsüz işlemlere karşı aldığı önlemleri detaylandırdı.
" EMEKLİ OLUNMUŞSA AYLIK KESİLİYOR"
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tespitleri halinde neler yaşanacağını anlatan Noyan, “Sigortalılık ve prim günleri iptal ediliyor, ödenen primler iade edilmiyor. Emekli olunmuşsa, aylık kesiliyor, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor.
"FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINIYOR"
Sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor. Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları faiziyle birlikte geri alınıyor. Kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işveren ciddi tutarlarda ceza ödüyor, sahte sigortalı emekli aylıklarını, sağlık giderlerini ödeyemezse işverenden talep ediliyor, sahtecilik yaptığı için hapis cezası ile yargılanıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.