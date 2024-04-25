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Atatürk’e ve imama hakaret eden şahsa hapis cezası

Beşiktaş'ta 10 Kasım günü, Cuma Namazı hutbesinde Atatürk'ün anılması üzerine camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı, hapis cezasına çarptırıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Atatürk’e ve imama hakaret eden şahsa hapis cezası mask

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Bostancı’da yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da katıldı.

Bir önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu farklı paylaşımlarla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunun zincirleme şeklinde işlendiğinin tespit edildiğini belirtmiş ve sanık hakkında 1 yıl 9 ay 15 günden 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Duruşmada savunması dinlenen sanık Ahmet Bostancı, "Tahliye edildikten sonra yaptığım araştırmada, attığım iddia edilen ‘ben de bunun sinkaf ediyorum’ şeklinde tweeti atmadım” diyerek suçlamayı ret ederken, “’Puşt' şeklinde yazdığım tweet, hakaret amacıyla değil, güvenilmez manasında kullanmıştım. Ben ceza alacağım bir husus göremiyorum. İslam hukukuna göre inançsız ölen kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. 2 ay cezaevinde kaldım. Bu yeterli bir cezadır. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 YIL 9 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı’nın Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

# medya, tespit, talep, ceza, cumhuriyet

25 Nis 2024 - 17:30 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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