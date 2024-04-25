25 Nis 2024 - 17:24 - Asayiş

Kandıralı kuaför hayatını kaybetti

Kandıra Orhan Mahallesi Ahmet Ali Caddesi adresinde ikamet eden, Kocaeli’nin tanınmış kuaförlerinden olan Işık Uysal’ın dedesi berber Fahrettin Uysal (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti.