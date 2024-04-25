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Kandıralı kuaför hayatını kaybetti

Kandıra Orhan Mahallesi Ahmet Ali Caddesi adresinde ikamet eden, Kocaeli’nin tanınmış kuaförlerinden olan Işık Uysal’ın dedesi berber Fahrettin Uysal (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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Kandıralı kuaför hayatını kaybetti mask

Evli ve 3 çocuk babası olan Fahrettin Uysal’ın cenazesi Orhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
# cenaze

25 Nis 2024 - 17:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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