Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasında birçok başarıya imza attı. 8 sporcuyla katılan yarışmada, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü öğrencilerinin tümü dereceye girmeyi başardı. Çayırovalı yıldız jimnastikçiler yıldız kız il birinciliği, yıldız kız il ikinciliği, yıldız kız il üçüncülüğü, yıldız kız takım olarak il birinciliği, genç kız bireysel il birinciliği ve küçük kızlar il dördüncülüğü derecelerini elde etti. Jimnastik sporcuları elde ettikleri bu başarıların ardından 25 Mayıs’ta Bolu’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
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Çayırova’nın yıldız sporcularından 11 madalya, 2 kupa
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasından 11 madalya ve 2 kupayla ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.