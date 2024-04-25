Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), 54 H 3452 plakalı Opel marka otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.’nin ailesi için “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı vasiyet vari notlar buldu. Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Yapılan incelmenin arından M.S.’nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.
- Asayiş
Otomobilin içinde ailesine bıraktığı notlar ve cesedi bulundu
Sakarya’nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.