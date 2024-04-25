İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın partideki işbirlikçileri açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun sosyal medya paylaşımıyla 27 Nisan’da gerçekleşecek İYİ Parti kurultayına seyirci alınmaması kararının komite kararı üzerine ortak görüş doğrultusunda alındığını açıkladı.

Olgun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna... İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz. Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M.Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim.

DİVAN KURULUNUN OLUŞMASI LAZIM

İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın da Now haberde katıldığı canlı yayında kurultaya seyirci alınmaması kararını değerlendirdi. Akalın, komitenin kararını siyasi kepazelik olarak nitelendirdi.

Akalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi tarihinde 1950'den bu yana görülmemiş bir siyasi kepazelik. Bir komite, yani seçim hazırlıklar ile gelen insanların karnını doyurmak, iaşasını, ibadetini temin etmek ve düzeni sağlamak adı altında kurulan bir komite gayrı meşru, hiçbir hukuki hakkı olmaksızın, biz seçimi seyircisiz yapacağız kararı alıyor. Bir seçimin seyircisiz yapabilmesi için öncelikle o seçimde bir divan kurulunun oluşması lazım.

Kaynak: YENİÇAĞ