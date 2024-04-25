Profesörün kafatası aranıyor

Balıkesir’in Gönen bölgesinde tatilini geçiren 84 yaşındaki Korhan Berzeg, “Tina” isimli köpeği ile yazlık evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Evine yaklaşık 4 kilometre mesafede, bir dere kenarında kimliği, ehliyeti, banka ve kredi kartları ile bazı giysi parçaları bulundu.

Bunun yanı sıra, ona ait olduğu düşünülen insan kemikleri de keşfedildi. Arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte.

Diğer kemik parçalarının, hava koşullarından dolayı bitki örtüsü altında kalmış olabileceği düşünülerek, bölge kadavra köpeği eşliğinde detaylı bir şekilde taranmakta.

Berzeg'in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolon ile malzemelerden bazılarının parçalanıp, yırtılmış olması, hayvan saldırısını güçlendirirdiği bildirildi.

Aynı bölgede kemik parçalarının bulunması ve kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini ortaya çıkardı.

Korhan Berzeg’in, ABD’de Dünya Bankası’nda Asya Direktörü olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı ve İstanbul’daki Büyükada’da yaşamaya başladığı bilinmekte.

2023 Mayıs ayında İngiliz eşi Angela ile Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine gelen Berzeg, 17 Haziran’da eğitimli doberman cinsi köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve gönüllü arama kurtarma ekipleri katılmış, iz sürme ve kadavra köpekleri de kullanılmış; fakat henüz bir sonuç elde edilememişti.

Tina adlı köpek, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı Armutlu Mahallesi’ndeki evine döndüğü rapor edildi.

“Tina” ismiyle yapılan aramalar sırasında, 74 gün boyunca kayıp olan köpeğin bulunması için GPS cihazı takıldı ve aç bırakıldı. Tina, her seferinde evine geri dönme başarısını gösterdi.

Arama çalışmalarına katkısı olmayan Tina, daha sonra Angela Berzeg’e teslim edildi.

Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada’daki evlerine dönüş yolculuğu sırasında, Korhan Berzeg’in kayboluşunun ardından 130 gün geçtikten sonra, 24 Ekim’de arama çalışmalarının sona erdirildiği açıklandı.

Korhan Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 civarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, su kaynakları üzerine yaptığı inceleme sırasında, Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evine 3,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık bir alanda dere kenarında Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartları, giysiler ve insan kalıntıları olduğu düşünülen kemik parçaları buldu.

Gülay’ın durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, yırtılmış pantolonun ceplerinde parçalanmış bir kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş üç farklı banka kredi kartı, bir banka kartı, yırtılmış İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi Kart, Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı, yırtılmış 10 TL, bir adet 100 TL, bir adet 50 TL, dört adet 10 TL, bir araç anahtarı ve çeşitli anahtarlar bulundu.

Berzeg’in köpeğiyle yaptığı yürüyüş rotasının üst kısmında, dere kenarında bulunan yırtılmış pantolon ve diğer eşyaların durumu, hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirirken, aynı bölgede bulunan kemik parçaları ve iskeletin eksikliği, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp dere kenarına taşınmış olabileceğini düşündürdü.

Daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika bir yolda bulunan Korhan Berzeg’e ait eşyalar, Alzheimer hastası olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olabileceğini düşündürdü. Berzeg kaybolduktan sonraki 130 gün boyunca, hem karadan hem de havadan dronlarla 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanda herhangi bir iz bulunamadı; bu durum yetkililer tarafından bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olmasına bağlandı.

Gönen ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinden başlayarak, Korhan Berzeg’in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi’ne doğru genişletilen arama çalışmalarında, ekipler ormanlık ve ovada aramalarını sürdürdü ve yırtıcı kuşları da gözlem altına aldı.

Yırtıcı kuşların yoğunlaştığı belirlenen bölgede yapılan aramalarda, bir koyun ve karga leşi bulundu.

Kemik parçalarının bulunduğu bölgede, yırtıcı kuşlarla iz sürülememesi ve bugüne kadar herhangi bir bulguya rastlanmaması, engebeli arazi ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle açıklanıyor.

Korhan Berzeg’in kıyafetleri ve eşyaları ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede, dün sabah itibarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaynak: YENİÇAĞ