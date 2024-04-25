Hürriyet'ten dikkat çekici adım! 8 müdür değişiyor

6 MÜDÜR DEĞİŞTİ, 2 MÜDÜR EMEKLİ OLDU

İzmit Belediyesi'nde Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Basın Yayın, Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Destek Hizmetler müdürü değişirken Makina İkmal müdürü ve Çevre ve İklim Müdürü emekli edildi.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Başkan Hürriyet’in yeni atamalar ve görev değişiklikleri nedeniyle meclis üyeleri, parti örgütü ve personelle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bugün İzmit Belediyesi’ndeki yeni görevlendirmelerin açıklanması bekleniyor.