25 Nis 2024 - 19:35- Siyaset G:

Hürriyet'ten dikkat çekici adım! 8 müdür değişiyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçim döneminin ardından 6 müdürü değişirken 2 müdür de emekliye ayrıldı. Seçimin kazanılmasının ardından seçim dönemi ve geçen dönem çalıştığı müdürleri değiştirmesi dikkat çekerken değişimin nedenleri merak konusu oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet'ten dikkat çekici adım! 8 müdür değişiyor mask

6 MÜDÜR DEĞİŞTİ, 2 MÜDÜR EMEKLİ OLDU

İzmit Belediyesi'nde Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Basın Yayın, Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Destek Hizmetler müdürü değişirken Makina İkmal müdürü ve Çevre ve İklim Müdürü emekli edildi.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Başkan Hürriyet’in yeni atamalar ve görev değişiklikleri nedeniyle meclis üyeleri, parti örgütü ve personelle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bugün İzmit Belediyesi’ndeki yeni görevlendirmelerin açıklanması bekleniyor.
# İzmit belediyesi, Meclis, oldu, yeni, emekli

25 Nis 2024 - 19:35 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
01

Şirintepeli - Akp ile yan yana gelen CHP seçimde verdiğim oyumu geri istiyorum yazıklar olsun kandırdın emekliyi.

Yanıtla . 1Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 19:49
02

Cengi̇z - @Şirintepeli 01 nolu yoruma cevabı: ne alaka şirin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 21:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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