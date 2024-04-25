Emekliye ek gelir için son 6 gün!

Emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarları 20 bin TL'ye dayandı. İşte banka banka emekli promosyonu güncel tutarları..12 banka müşteri çekebilmek adına emekli promosyon rakamlarını duyurdu. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonu 20.000 TL'ye dayanmış durumda. İşte en yüksek promosyon veren banka...

EMEKLİ PROMOSYON TUTARI 20.000 TL'YE DAYANDI

Kamu bankalarından gelen emekli promosyon kampanyaları güncellemesi sonrası özel bankalar harekete geçti. Emekli promosyon tutarında yapılan güncellemeyle asgari emekli promosyon tutarı 8-12 bin TL olarak belirlendi.

Özel bankaların da kampanyalarını yenilemesi sonrası emekli promosyon tutarları 20 bin TL'ye dayandı.

SON 6 GÜN

Bankaların kampanya detayları dikkat çekti. Bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları ise 30 Nisan itibariyle sona eriyor.

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

VAKIFBANK

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL • 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

• 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL • 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak.

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

• 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı; 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL, 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Banka, emekli promosyon avantajından 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli vatandaşların yararlanabileceğini aktardı.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL, Aylık Maaş Tutarı 10.000, 14.999 TL olanlar için 10.000 TL, Aylık Maaş Tutarı 15.000, 19.999 TL için 12.500 TL, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı

• 0 - 9.999 TL - 6.250 TL

• 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL

• 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de tüm emeklilere 18.000 TL'ye kadar varan nakit emekli promosyon imkanı mevcut.

28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olana 18.000 TL nakit emekli promosyonu ödeniyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

Kaynak: VATAN