25 Nis 2024 - 20:34- Gündem G:

Arapça soruyu anlamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AKP’li isimden istifa çağrısı

Bağdat ziyaretinde muhabirin Arapça sorusunu anlamayıp Türkçe çeviri isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, AKP’nin içinden istifa çağrısı geldi.

Arapça soruyu anlamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AKP’li isimden istifa çağrısı mask

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu Türkçe’ye çevrilmesini istedi. 

Erbaş daha sonra cevabı da Türkçe verdi. Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyordu.

Söz konusu durum hakkında AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci bir paylaşım yaptı. Birinci, Erbaş’ın istifa etmesi gerektiğini yazdı.

Birinci’nin paylaşımı şu şekilde:

“Öz geçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatideyim. 

İki vechi ile:

1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.”

Kaynak: CUMHURİYET

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak, AKP

25 Nis 2024 - 20:34 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

Emekli 41 - 6 arabalı başkan hemde arabalar lüks,ayrıca sürelerine elinden okuyor,derhal istifa etmeli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 21:37
02

Gozgoz - Sadece O yuzden degil başka !!! sebepler nedeniyle de cooktaann istifa etmesi gerekirdi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 21:10
01

Kurt - AKP' de insan varmış yanılmışım. Mücahit Birinci'yi alkışlıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 21:04
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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