EKPSS’ye 115 bin aday katılacak

ÖSYM’den alınan bilgiye göre; EKPSS için 115 bin 146 aday başvuru yaptı ve sınavda 68 bin 922 kişi görev alacak. Diğer yandan sınav için 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunun kullanılacak. Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacak. 4 bin 507 adayın işitme-1 testinden, 20 bin 487 adayın zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 adayın ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girecek.

ADAYLARA UYGUN SINAV ORTAMI

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların başvurduğunu söyleyen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, şunları söyledi:

"Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvurdu. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.

SINAV SONUÇLARI 23 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Adaylarımıza, engel gruplarına göre uygun sınav ortamını sağlıyoruz. Adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girecek. EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. 109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak.

Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.”

HAFTA SONU İKİ ELEKTRONİK SINAV

ÖSYM'nin hafta sonu iki elektronik sınav da düzenleyeceğini belirten Ersoy, "Cumartesi günü e-YDS İngilizce ve pazar günü e-YDS İspanyolca/İtalyanca, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da toplam 63 sınav salonunda uygulanacak. 6 bin 222 adayın katılacağı e-sınavlarda emniyet dahil 486 görevli yer alacak. Sınavlar 13.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarı, sınav görevlilerine kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kaynak: HÜRRİYET