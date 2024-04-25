Babacan'dan sonra Akşener'i de yarı yolda bıraktı

"BU NEDENLE SİYASETE GİRDİM"
Aydemir istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " İYİ Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim. Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz; sosyal, ekonomik, hukuki tüm bileşenleri ile siyasetten aşırı derecede etkileniyor.
"AYNI ROTADA İLERLEYEMEYİZ"
Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki 'doğru' alternatif olma yolunda partimizin karar alıcı organlarında fikirlerimi beyan etmekten geri durmadım. Ancak, maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim."
DEVA PARTİSİ'NDEN İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski başkanı Birol Aydemir, 2022 yılında DEVA Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. Aydemir'in rozetini TBMM'deki grup toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı.
Kaynak: HABERLER.COM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.