HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlayacak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun, her yıl kitlesel olarak ayrı bir ilde kutladıkları 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü bu yıl Kocaeli Seka Park’ta saat 13.00’te gerçekleştirme kararı aldığını belirtti.

Kitlesel olarak daha önce Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana, Erzurum, Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük, Ankara ve İstanbul Taksim’de 1 Mayıs’ı kutladıklarını anımsatan Arslan, “HAK-İŞ olarak bu yıl 1 Mayıs’ı coşkuyla, barış ve kardeşlik türküleriyle Kocaeli’de kutlayacağız. HAK-İŞ’in, Türkiye ekonomisi ve işçi hareketi açısından önemli bir il olan Kocaeli’de gerçekleştireceği 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarında Filistinli işçilerle dayanışma duygularımızı da dile getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

1 Mayıs’ın, çalışma hayatının sorunlarını gündeme getirme açısından önemine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

“HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs’ta çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden olan vergiden hayat pahalılığına, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar pek çok konuyu gündeme getireceğiz. HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin bütün meydanlarını 1 Mayıs meydanı olarak görüyoruz.

Kocaeli’de gerçekleştireceğimiz kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının yanı sıra HAK-İŞ il başkanlıklarımız aracılığıyla bütün illerde etkinlikler düzenlenecek ve HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisi okunacak, taleplerimiz güçlü bir şekilde dile getirilecektir.”