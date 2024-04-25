Ampute Milli Takım 6-1 kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaştı.
Özbekistan, Kurrat Khudav'ın maçın başında attığı golle öne geçse de milli takım, karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.
YİNE ÖZBEKİSTAN'LA OYNAYACAKLAR
Ay-yıldızlılar; Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün ikişer gol attığı müsabakada sahadan 6-1 galip ayrıldı.
Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya kampında yarın Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.