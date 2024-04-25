Milli okçular Avrupa rekoru kırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Şanghay kentindeki organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları yapıldı.
Dünya Yenihayat ve Berkay Akkoyun'dan oluşan milli takım, 1330 puanla 21 yaş altı klasik yay karışık takım Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Rekor, daha önce 1328 puanla İspanya milli takımına aitti.
Türkiye'nin 14 sporcuyla katıldığı organizasyon, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.