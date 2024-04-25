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Milli okçular Avrupa rekoru kırdı

Çin'de düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabında Dünya Yenihayat ve Berkay Akkoyun'dan oluşan milli takım, 21 yaş altı Avrupa rekoru kırdı.

Anadolu Ajansı
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Milli okçular Avrupa rekoru kırdı mask

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Şanghay kentindeki organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları yapıldı.

Dünya Yenihayat ve Berkay Akkoyun'dan oluşan milli takım, 1330 puanla 21 yaş altı klasik yay karışık takım Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Rekor, daha önce 1328 puanla İspanya milli takımına aitti.

Türkiye'nin 14 sporcuyla katıldığı organizasyon, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.
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25 Nis 2024 - 22:54 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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