Milli okçular Avrupa rekoru kırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Şanghay kentindeki organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları yapıldı.

Dünya Yenihayat ve Berkay Akkoyun'dan oluşan milli takım, 1330 puanla 21 yaş altı klasik yay karışık takım Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Rekor, daha önce 1328 puanla İspanya milli takımına aitti.

Türkiye'nin 14 sporcuyla katıldığı organizasyon, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.