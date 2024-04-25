AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe özür diledi!

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlandı. Efe'nin bu hareketleri Türkiye ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Efe olayların ardından bir açıklama yaparak özür diledi. Efe açıklamasında öfkesine yenik düştüğünü belirterek şunları söyledi:

KONTROLÜMÜ KAYBETTİM

"Değerli kamuoyuna, Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim... Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki, şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu... Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim. Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim.

HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN ÖZÜR DİLİYORUM

Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum..

Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum... Saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım..."