AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe özür diledi!

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlandı. Efe'nin bu hareketleri Türkiye ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Efe olayların ardından bir açıklama yaparak özür diledi. Efe açıklamasında öfkesine yenik düştüğünü belirterek şunları söyledi:
KONTROLÜMÜ KAYBETTİM
"Değerli kamuoyuna, Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim... Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki, şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu... Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim. Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim.
HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN ÖZÜR DİLİYORUM
Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum..
Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum... Saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım..."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mert Er - ???? numaradan iyi yuvarlanıyodun fenomen oldun
Eyt - ŞARLATAN HERİF.ALLAH BELANI VERSİN SENİN.PARTİNE NE KADAR ZARAR VERDİN TERBİYESİZ HERİF.
Geri Zekalı - Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan, İzmit Belediyesi personeli İbrahim Efe’nin işe gelmeden ve kart basmadan maaş aldığı iddia edilmişti. Efe hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve son kararı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vereceği belirtilmişti. İzmit Belediyesi'nden alınan bilgilere göre Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, gösterilen gerekçeler nedeniyle dün işten çıkarıldı ve bu karar kendisine tebliğ edildi.
Maziden - Delikanlıymışın Özür dilemek erdemliktir.
Geri Zekalı - İZMİT AKP SECMENİ TEBRİKLER SİZLERE TAM BİR OSCAR KAZANACAK BİRİNİ SEÇMİŞSİNİZ SİZEDE BU YAKIŞIRDI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.