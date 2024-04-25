Kocaeli'de 4 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58916
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI
|BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER
|26.04. 2024
|09:00
|15:30
|59192
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKII, İSTANBUL SK., KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|26.04.2024
|09:00
|17:00
|59263
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AGAH ATEŞ, HACI AKİF
|HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., ORAL PEKTAŞ CD., TAHİR CD.
|26.04.2024
|09:00
|12:00
|59266
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KIŞLADÜZÜ
|CIHANGIR, CİHANGİR SK., ÇAMLI CD., HÜSEYİN TETİK CD., KARAALİPAŞA CD., KOOPERATİFLER CD.
|26.04.2024
|13:00
|16:00
|59288
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE
|7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK.
|26.04.2024
|09:00
|17:00
|59289
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BAYRAKTAR, ESELER, GEDIKLI, GEDİKLİ, ÖMERAĞA, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU
|AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK CD, ATMACA, ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BEYDAĞI SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL SK., CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HAFIZ ŞERİF SK., HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK.
|26.04.2024
|10:30
|12:30
Kocaeli'de 4 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
25 Nis 2024 - 23:59 - Gündem Yazdır
Mahreç İrem Güler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.