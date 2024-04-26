Türkler AB onaysız döner satamayacak

Ali Gülen'in haberine göre; Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk döner üreticilerinden bir grup, Avrupa Birliği Komisyonu’na, ayrıntılı bir dilekçe ile başvurdu. Döner üreticileri, kendilerinin belirlediği standartlara göre üretilmeyen dönerlerin 'döner kebap' olarak satılmasının yasaklanmasını istedi. Talebe göre, ancak AB tarafından onaylanan döner AB mührü alabilecek.

İTİRAZ SÜRESİ ÜÇ AY

Başvuru ciddi şekilde değerlendirmeye alındı ve itiraz süresi olarak da üç ay belirlendi. Bu sürede ciddi bir itiraz gelmezse, 'döner kebap' içerikleri ve başvuran Türk üreticilerin geliştirdiği formüllerle tescillenecek. Bundan sonraki üreticiler, bu formüllere uymazsa, AB onayı alamayacak.

AB’den onaylı dönerin en önemli şartı etinde. Buna göre döner eti en az 16 aylık sığır ya da en az 6 aylık koyunun but ve sırt etinden olacak. Kıymalı yapılacaksa, kıyma oranı yüzde 60’ı geçmeyecek.

ETİN DIŞINDAKİ MALZEMELER

AB’den tescili istenen, büyük boy hazır döner kebabın içinde ayrıca şu malzemeler olacak;

100 kiloluk üretimde 8- 10 kg’a kadar hayvansal yağ, gerekirse 2-3 kilo yoğurt veya süt, 2-3 kilo soğan, 2-3 kilo tuz. 100-200 gram karabiber. 100-200 gram beyaz biber, 100-200 gram kırmızı biber. 100-200 gram kekik.

KESİLME ŞARTLARI DA VAR

Türk üreticiler, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da üretilen dönerin geleneksel özelliklerinin korunmasını isterken, döner kebabın bıçakla kesilmesini, 'kırmızı etin üç ile beş milimetre kalınlığında, tavuk dönerin ise bir- iki santimetre kalınlığında' kesilmesini de tescil ettirmek istiyorlar. Ayrıca, etin döner bıçağıyla yukarıdan aşağıya doğru kesilmesi gerektiği de belirtiliyor.

AB onayı ile hem marka hem de ürün korunma altına alınacak. Malzemeler ve içerik netleşmiş olacak ve tüketici de AB onaylı ürünü bilerek yiyecek. Çeşitli pizzalar, jambonlar ve özel bazı peynirler (Mozeralla gibi) daha önce AB onayı almıştı. Bu ürünler AB koruması altında yer alıyor. Üretim yeri ise fark etmiyor.







Kaynak: SÖZCÜ