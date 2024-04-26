Kaza, D-140 karayolu Erdoğdu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. kontrolündeki 54 TL 392 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen O.G. idaresindeki 55 ALZ 650 plakalı cipe yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Ters dönen 54 TL 392 plakalı otomobilin sürücüsü O.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı O.T., ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kontrollü şekilde sağladığı trafik, kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Sakarya’da ciple çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen cipe çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobil içerisindeki sürücü yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.