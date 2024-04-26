Başkan Hürriyet, yeni döneme güçlü kadro ile başlıyor!

31 Mart Yerel seçimleri sonrası İzmitlilerin güveni ile 2’nci dönemine başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni yönetim kadrosunu oluşturdu. Bayrak değişiminin gerçekleştiği İzmit Belediyesinin yeni ve güçlü kadrosu Dernekler Yerleşkesi’nde tanıtıldı.

“ MECLİS ÇOĞUNLUĞU İLE BİRLİKTE”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Seçimde çok güzel bir slogan kullandık. Kendimize güveni, azmimizi, kararlılığımızı, kente olan bağlılığımızı ve aşkımızı ifade etmek adına ‘Güçlü Meclis Güçlü İzmit Güçlü Belediye’ dedik. İleri, daima ileri dedik. O süreci halkımızın güzel teveccühü ile geçirdik. Halkımız bize bu dönem meclis çoğunluğuyla birlikte güzel bir görevi tekrar daha güçlü bir şekilde tevdi etti. Şimdi bize düşen bundan sonraki süreçte aynı kararlılıkla hatta daha güçlü şekilde, aynı azimle yolumuza devam etmek.

“İLK DÖNEM BİR OKULDU”

Sabahtan akşama kadar durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kente olan sevdamız gereği; bu kentin ihtiyaçları, halkımızın talepleri ve bu taleplere karşılık gelecek hizmetleri en iyi şekilde, en sistematik şekilde, en akılcı şekilde sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Geçtiğimiz dönem benim için de bir deneme ya da bir alışma dönemiydi. Benim de öğrenerek yol aldığım bir süreç oldu. Bilmediklerimi öğrendim, deneyimledim. İyi bir tecrübe dönemi oldu. Benim için iyi bir okul oldu.

“DAYANIŞMA DUYGUSUYLA”

Yeni dönem ustalık dönemi. Bu dönem çok daha sistemli, çok daha ciddi, birliktelik ve dayanışmayla, siyaset ve bürokrasinin dengeli olduğu bir dönem olacak. Hizmetlerimizi en kaliteli ve en güçlü şekilde sürdürebilmek için güzel bir zemin hazırlamak, güzel bir kadro oluşumu sağlamak ve bu kadroların birbirlerine ast üst ilişkisi olmaksızın tam bir dayanışma duygusuyla, tamamen kente hizmet etmek gayretiyle hareket etmesini sağlayacak şekilde yeni dönemde güçlü bir kadro hareketi başlatıyoruz.

“TÜM ARKADAŞLARIMIN EMEĞİNE SAĞLIK”

Geçmiş dönemde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Geçtiğimiz dönem meclis çoğunluğumuzun olmaması ve birçok baskının üzerimizde olması nedeniyle çok fazla krizler atlattık. Çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Dolayısıyla geçtiğimiz 5 yılda benimle beraber görev yapan arkadaşlarıma vefam yüksek. Bu arkadaşlarım bütün krizlerde benimle birlikte o mücadelenin içinde yer aldılar. O yüzden de hiçbir arkadaşımı kırıp dökmeden yeni dönemde değişim adımları atıyoruz. Kırıp dökmemek adına geçtiğimiz birkaç gün içerisinde tüm müdürlerimizle tek tek görüşme gerçekleştirdim. Emekleri için teşekkür ettim.

“BAYRAK DEĞİŞİMİ”

Hiçbir arkadaşımın görevden alınıyor gibi bir itibar suikastine uğramasını istemem. O yüzden de bu süreci en hassas şekilde yürütebilmek adına tek tek kendilerine ifade ettim. Allah katında benden yana bir hak varsa helali hoş olsun. Arkadaşlarım da haklarını helal etsin. Görevden alma gibi bir tanım yapılmasını istemiyorum. İnsanlar emek veriyor. Bu bir bayrak değişimi. 2’nci dönemimizde halkımızın bir değişiklik beklentisi var. Hiçbir arkadaşımızı incitmek gibi bir amacımız olamaz. Bu görevlendirmelerin bir performans ölçümü olmadığını, tamamen bayrak değişimi olduğunu belirtmek istiyorum.

“SİSTEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”

Bu akşam bir arada olmamızın en önemli nedeni yeni dönemde görev alacak güçlü kadromuzu tanıtmak. Aynı zamanda güzel bir dayanışma yemeği yemiş olacağız. Önümüzdeki süreci beraber planlamak adına bir toplantı yapacağız. Pazartesi gününden itibaren yeni görev alacak ve görev değişimi yapacak olan arkadaşlarımızın devir teslim törenleri olacak. Fakat öncesinde 9. Kattan başlayarak motivasyonlarını arttırmak adına güçlü kadromuzla beraber çalışma arkadaşlarımızın elini sıkacağız. Sistemli bir başlangıç yapacağız.

“BİR DENGE İÇERİSİNDE”

Yeni dönemde görev alacak arkadaşlarım; herkesin tam bir dayanışma duygusuyla, takım oyunu anlayışıyla görevlerini sürdürmeleri önümüzdeki 5 yıl için özellikle ricamdır. Hiçbir meclis üyesi arkadaşımın ve idari kadroda, bürokraside görev alan arkadaşımın ast üst ilişkisi anlamında benim için bir farkı yok. Herkes benim için aynı öneme ve değere sahip. O yüzden de bütün arkadaşlarımdan beklentim siyaset ve bürokrasinin dengede olması, beraberce hizmet etme gayreti içerisinde olmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için el ele vermek, hiç kimsenin birbirine üstenci bir tavırla yaklaşmaması, güç gösterisi yapmaması, koltuklardan güç alan değil koltuklara güç veren bir anlayışla devam etmemiz gerekiyor.

“BU GÖREVLER EMANET”

5 yıl çok hızlı geçti. Önümüzdeki 5 yıl da çok hızlı geçecek. Hiçbir koltuk bizlere zimmetli değil. Hiçbir koltuk ömür boyu sürmez. Bu görevler emanettir. Halkın bana verdiği görevler emanettir. Benim de sizlere tebliğ edeceğim görevler emanet görevlerdir. Dolayısıyla orada sonsuza kadar kalıcı değilsiniz. Verimli olduğunuz, işinizi düzgün yaptığınız, dayanışma duygularıyla hareket ettiğiniz sürece hep birlikte yol almaya devam edeceğiz.

“AÇIK ARAYAN DEĞİL, AÇIK KAPATAN”

Malumunuz biz Büyükşehir ile kıyaslanan önemli bir konum ve algıya sahip bir belediyeyiz. Bunun sorumluluğuyla hareket edeceğinize gönülden inanıyorum. Görevlerinizi yaparken birbirinizle olan iletişimde bunu göz ardı etmemenizi, bu sorumluluğu ağırlığını taşıyarak bu olgunlukta hareket etmenizi arzu ediyorum. Siyasetteki yol arkadaşlarım da bürokrasideki yol arkadaşlarım da benim için eşit. Herkes emek veriyor. Burada herkesten beklentim açık arayan değil, açık kapatan; birbirinin yanlışından kendine görev biçmeye çalışan değil, birbirinin hatasını eksiğini kapatıp belediyenin başarılı olmasını kendisine şiar edinen bir takım oyunu bekliyorum. Tersini yapan arkadaşım olduğu takdirde tamamen görev bilinciyle halka verdiğim sözler doğrultusunda yolumuzu ayıracağımızı belirtmek isterim.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNACAĞIM”

Meclis üyesi arkadaşlarımın belediyede rahat çalışabilmeleri, müdürlerimizle güzel iletişim kurabilmeleri için gereken her türlü desteği sunacağım. Müdürlerimiz ve idari kadrodan beklentim de siyasi arkadaşlarımıza gereken hassasiyeti, önemi göstermeleri. Onların taleplerinin vatandaşın talebi olduğunun unutulmaması.

“DİSİPLİNLİ VE SİSTEMLİ”

Yeni dönemde koordinatörlük görevine son veriyoruz. Yeni dönem için bir şema belirledik. Bu şemada bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Hem müdürlüklerimize hem de siyasi arkadaşlarımıza yardımcı olacak; 12 ilçede de katkı sunacak. Bir büyükşehir kadar önemli bir pozisyona sahibiz. Dolayısıyla sorumluluğumuz ağır. Yeri geldiğinde yetki sınırlarımızın dışına çıkmak durumunda kalabiliriz. Bu sebeple daha geniş bir kadro, daha güçlü bir kadro yaratmak adına bazı konularda hizmet masaları yarattık. Müdürler, başkan yardımcılarına tabii olacaklar. Danışmanlar, bana bağlı olacak; müdürlerin ya da başkan yardımcılarının bir üstü değil. Yeni dönemde daha disiplinli, yeni bir sistemle yola devam edeceğiz.

“AST ÜST İLİŞKİSİ OLMADAN”

İki siyasi başkan yardımcımız 6 aylık dönemler içerisinde görev alacak. 6 ayda bir sürekli değişecek. İlk 6 ay görev alan 2 arkadaşımız, sonraki 6 ayda görevini başka 2 arkadaşımıza devredecek. Tüm arkadaşlarımızın bu görevleri yaparak daha deneyimli hale gelmelerini istiyoruz. Ben de onların yönetme kabiliyetlerini daha rahat gözlemleyebileceğim. Bu konuda pratiklik kazanalım ve iş yürütelim istiyoruz. Meclis üyelerinin arasında da ast üst ilişkisi olmamasını istiyoruz. 5 yılda hepsi bu görevi yapmış olacak. Bu dönem yeni hizmet masaları kuruyoruz. Önümüzdeki süreçte inanç masası kurmak istiyoruz. Tüm ibadethanelere gerekli hassasiyetleri göstermek adına bunun için görevlendirme yapacağız.

YENİ YÖNETİM KADROSU



Danışmanlar

Siyasi Danışman Çetin Sarıca

Teknik Danışman Hakan Yalçın

Teknik Danışman Recep Barış

Basın Danışmanı Cem Şakoğlu

Başkan Yardımcıları

Sibel Solakoğlu

Seyhan Özcan

Cem Güler

Yaşar Kardaş

Lütfü Obuz (İlk 6 ay)

Muhammet Ertürk (İlk 6 ay)

Müdürler

Gelirler Müdürü Necati Kaya

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Kıran

İşletme ve iştirakler Müdürü Mehmet Ersoylu

Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu

-Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur

-Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk

-Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç

-Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş

Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu / Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz

Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır

Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul

Koordinasyon İşleri Müdürü Cemal Derya

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen

Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal

Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa

-Spor Kurulu: Yusuf Erenkaya, Hakan Ormancı, Mustafa Küçük ve Mehmet Açık

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk

Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya

Basın ve Yayın Müdürü Sercan Al

Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz

İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü Sevtap Cengiz

Ruhsat Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci

Yazı İşleri Müdürü Şaziye Marul

Hukuk İşleri Müdürü Melek Akdeniz

Zabıta Müdürü Ümit Fındık

Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz

Hizmet Masaları

Kuruçeşme Hizmet Masası Sorumlusu Cengiz Özcan

Bekirpaşa Hizmet Masası Sorumlusu Erdem Arcan

Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu

Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu Murat Özer

Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve Ali Filiz

SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer

BEKAŞ Genel Müdürü Ömer Akın

Hakan Özkum