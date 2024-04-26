KOSTÜ öğrencileri fahiş fiyatlardan şikayetçi!

AMACIMIZ SESİMİZİN DUYULMASI
"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde öğrenciyim. Bizim amacımız sesimizi duyurmak, erken kayıt adı altında fahiş fiyatları bize sunup ve taksit ödemesini kaldırıp 3 hafta gibi kısa sürede bu miktarı ödememizi istiyorlar. Sınıfımızda 100 binden 235 bine kadar aynı burslara sahip olmamıza rağmen fiyat farkı bulunuyor ve bunu sorduğumuzda asla muhatap olunmuyoruz. Erken kayıt döneminde ödeme yapmamanız durumunda %120 zam uygulayacaklarını belirtiyorlar. Bu durum karşısında çoğu arkadaşım okulunu dondurmayı ya da kayıtlarını silmeyi planlıyor. Bir sürü aileyi ve öğrencileri zor durumda bırakılıyor. Şikayet var gibi bir sürü platformda paylaşımlar oldu. Bizim amacımız sesimizi duyurmak." ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.