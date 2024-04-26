26 Nis 2024 - 08:36- Gündem G:

Bu otoparkta ağaçlandırma yapılmayacak mı?

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Bu otoparkta ağaçlandırma yapılmayacak mı? mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Belediyesi mevkine yapılan otopark alanındaki betonlaşmadan şikayetlerini dile getirdiler. Yeni hizmete giren bu otoparkta kaldırımlarda ağaçlandırma yapılmaması ve ağaç dikmek için alan bırakılmaması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar "Buraya yaz aylarında  park edilecek araçlar gölge olmadığı için  sıcaktan olumsuz etkilenecek. Gerekli ağaçlandırma  ve peyzaj çalışması yapılmalı" dedi. 
# yeni, Kartepe

26 Nis 2024 - 08:36 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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