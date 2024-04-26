Bu otoparkta ağaçlandırma yapılmayacak mı?

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Belediyesi mevkine yapılan otopark alanındaki betonlaşmadan şikayetlerini dile getirdiler. Yeni hizmete giren bu otoparkta kaldırımlarda ağaçlandırma yapılmaması ve ağaç dikmek için alan bırakılmaması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar "Buraya yaz aylarında park edilecek araçlar gölge olmadığı için sıcaktan olumsuz etkilenecek. Gerekli ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapılmalı" dedi.