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Kocaeli uzun süre yağış etkisinde kalacak!

Kocaeli'de Pazar günü itibariyle sıcaklıklar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Kocaeli uzun süre yağış etkisinde kalacak! mask
Kocaeli uzun süre yağış etkisinde kalacak!
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 16 en yüksek 23 derece olacak. Pazar günü itibariyle ise gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Yağışların 4 gün sürmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli uzun süre yağış etkisinde kalacak!
# Kocaeli hava durumu, yüksek

26 Nis 2024 - 08:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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