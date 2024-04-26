Kocaeli uzun süre yağış etkisinde kalacak!

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 16 en yüksek 23 derece olacak. Pazar günü itibariyle ise gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Yağışların 4 gün sürmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: