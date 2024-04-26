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AKP’li eski belediye başkanı tutuklandı: Suç örgütü kurma ve zimmet…

Erzurum’un Horasan ilçesinde eski AKP’li Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, ‘kamu kaynaklarını zimmetine geçirmek’ ve ‘suç örgütü kurmak’ suçlamaları ile tutuklandı.

AKP’li eski belediye başkanı tutuklandı: Suç örgütü kurma ve zimmet… mask

Erzurum’da, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’ye geçen Horasan Belediyesi, AKP’li Abdülkadir Aydın’ın başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde bir dizi ‘yolsuzluk’ soruşturması ile gündeme geldi.

Belediyede İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Aydın, 1.5 milyon TL’yi zimmetine geçirmekle suçlanarak tutuklandı.

OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Belediyeye yönelik geçen temmuz ayında yapılan son operasyonda ise Başkan Aydın’ın oğlu Zülfikar Aydın’ın yanı sıra 6 belediye yöneticisi daha gözaltına alındı.

3 YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

Zülfikar Aydın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken muhasebe biriminde çalışan Muhammed İlhan ve Melik Fırat iel Fen İşleri biriminde çalışan Nevzat Karadeniz ise tutuklandı.

SORGUSU 6 SAAT SÜRDÜ

Başkan Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından bir daha aday gösterilmedi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, 6 saat süren sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aydın, ‘kamu kaynaklarını zimmetine geçirmek’ ve ‘suç örgütü kurmak’ ile suçlanıyor.

Kaynak: yeniçağ

# AKP, 31 Mart, İyi Parti, aday

26 Nis 2024 - 09:31 - Siyaset

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