AKP, İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlattı

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, dün yaşanan "takla" olayıyla gündeme gelen İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlattıklarını duyurdu. Talus'un açıklaması şu şekilde:" İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz.Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız.Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."
NE OLMUŞTU?
İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlandı. Efe'nin bu hareketleri Türkiye ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Efe olayların ardından bir açıklama yaparak özür diledi. Efe açıklamasında öfkesine yenik düştüğünü belirterek şunları söyledi:
KONTROLÜMÜ KAYBETTİM
"Değerli kamuoyuna, Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim... Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki, şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu... Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim. Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim.
HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN ÖZÜR DİLİYORUM
Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum..
Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum... Saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım..."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Vatandaş - İbrahim bey, birazcık onurunuz var ise . istifa edin. o koltuğu haketmiyorsunuz.
Kurt - AKP'ye yakışan bir adam...
Mert - Bunların alayı taklacı :)))))))))))))
ALİ VELİ - YAPIMCI : AKP
YÖNETİCİ : BÜYÜK ŞEHİR MECLİSİ ÜYESİ
STARRİNG : İBRAHİM EFE
FİLMİN ADI : ŞOVLARIN EN GÜZELİ VEYA AKP ŞOVU YAPARSA BÖYLE YAPAR
ÖDÜL : 127 DALDA OSKAR, ALTIN PALMİYE, ALTIN MUZ, ALTIN PORTAKAL,
AYRICA BÜTÜN DÜNYA SİNEMALARI ÖDÜL VERMEK İÇİN YARIŞIYOR.
Hsyn - Kart basmadan maaş alan efe gereksiz fatma kovdu tahirin yanina koştu siyasetin s sinden anlamaz konuşmayı bilmez atin partiden bakalim nereye gidicek
Burak Okumuş - Kurulduğu günden beri adı yolsuzluğa karışmış hangi bakanına vekiline vakıf yöneticilerine ne ceza kesmişki bu taklacı meclis üyesine ne yapsın sonuç olarak bu zihniyette adı suça karışmış olsada kendi yandaşını aklama siyaseti vardır NOKTA
Emekci - AKP KOCAELI DE IL BASKANLIGINDAN BASLAYARAK EN ALTTAKI KADEME BASKANINA KADAR DISIPLIN SURECINI BASLATSIN. AKP NIN GENEL SECIMLER DAHIL YEREL SECIMLERDEDE KAYBETMESININ TEK SEBEBI KOLTUK SEVDALILARININ BU SEHRE KENDI MENFAATLERINDEN BASKA BIR KATKI VERMEMELERIDIR.
Herekeli - Bence hiç konuşmasan daha iyi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.