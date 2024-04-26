6 tondan fazla kaşar peynirine el konuldu

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürününe el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, 1575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk ele geçirilerek, imha edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 12 bin 500 etiket de bulundu. Sahte etiketlerin, piyasaya sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yapıldığını, bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uygulandığını ifade ederek, vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını belirtmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.