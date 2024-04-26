Kocaelispor ve taraftara ceza!

PFDK'DAN yapılan açıklama şu şekilde:

"8- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 22.04. 2024 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR– KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar saha aydınlatmasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN K-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübünün sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 22.04.2024 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü YASİN KURT ’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"