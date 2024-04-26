PFDK’dan, Ümraniyespor ve Kocaelispor’a ceza  

KOCAELİSPOR’A 50, ÜMRANİYESPOR’A 80 BİN
Kocaelispor'un deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştığı 31. hafta mücadelesinin PFDK kararları açıklandı. PFDK tarafından Kocaelispor 50 bin TL ceza ve deplasman tribününde yer taraftarlara bloke cezası gelirken basın toplantısında müzik açan Ümraniyespor’a ise, Maraton Tribünü E - K bloklarda yer alan taraftara bloke cezası ve 80 bin TL para cezası verildi. Kocaelispor’a çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza verilirken, Ümraniyepsor’a hem çirkin ve kötü tezahürat hem de sportmenliğe aykırı davranışlardan dolayı ceza kesildi.
YASİN KURT’A 19 BİN TL PARA CEZASI
Öte yandan Kocaelispor yardımcı antrenörlerinden Yasin Kurt da, Ümraniyespor maçında ceza aldı. Kurt, Bandırmaspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek. Ayrıca Yasin hocaya 19 bin TL de para cezası verildi. Kurt’a verilen cezanın sebebi ise, sportmenliğe aykırı hareket olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.