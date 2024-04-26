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Derince Emniyet Müdürü'ne motosiklet çarptı!

Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, yürüyüş yaptığı sırada motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

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Derince Emniyet Müdürü'ne motosiklet çarptı! mask

Darıca  İlçe  Emniyet Müdürlüğü sonrası,  Derince ilçesine Emniyet Müdürü olarak atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Şaheser Şen  kaza atlattı. Yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen motosiklet Şen’e çarparak yaralanmasına neden  oldu. Vücudunda yaralar oluşan Şen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonrası Şaheser Şen taburcu edildi.  Sağlık durumu iyi olan Derince İlçe Emniyet Müdürü Şen, bir süre istirahat ettikten sonra görevine dönecek.
# oldu, sağlık, ilçe, tedavi

26 Nis 2024 - 10:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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