Derince Emniyet Müdürü'ne motosiklet çarptı!

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü sonrası, Derince ilçesine Emniyet Müdürü olarak atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Şaheser Şen kaza atlattı. Yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen motosiklet Şen’e çarparak yaralanmasına neden oldu. Vücudunda yaralar oluşan Şen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonrası Şaheser Şen taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olan Derince İlçe Emniyet Müdürü Şen, bir süre istirahat ettikten sonra görevine dönecek.