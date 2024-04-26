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Bıyık: Darıca için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaşlarla gönül ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta Darıcalılarla yan yana olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla gönül bağlarını koparmadan Darıca için hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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Bıyık: Darıca için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz
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Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmayı sürdürüyor. Her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor.

DARICA İÇİN HIZ KESMEDEN DEVAM

Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarıyla birlikte hem mahallenin sorunlarını birebir dinliyor hem de vatandaşların taleplerini not alıyor. Seçimden önce olduğu gibi seçimlerin ardından da vatandaşlarla gönül bağını koparmayan ve her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik. Geçtiğimiz 5 yıl nasıl vatandaşlarımızın arasında olduysak önümüzdeki 5 yıl boyunca da aynı şekilde her zaman vatandaşlarımızın içinde olacağız ve Darıca için hız kesmeden canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
# ilçe

26 Nis 2024 - 11:02 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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