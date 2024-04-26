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Elektrikli araçlarda yangın güvenliği eğitimi

Büyükşehir’in “Elektrikli Araçlarda Yangın Güvenliği” eğitimi hem online hem de Kocaeli İtfaiye personelinin katılımıyla gerçekleşti  

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Elektrikli araçlarda yangın güvenliği eğitimi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle önemli bir eğitimi tamamladı. Trafikte sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

ONLİNE TAKİP EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Elektrikli Araçlarda Yangın Güvenliği” eğitimi hem online hem de Kocaeli İtfaiye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Necmi Özdemir ve Yangın Güvenlik Uzmanı Mehmet Balbaloğlu verdi.

EĞİTİM KONULARI

Sunumda elektrikli araçlara müdahale, elektrikli araçlarda yangın söndürme sistemleri, şarj istasyonları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan eğitimi Türkiye Belediyeler Birliğine üye itfaiye personeli de takip etti.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, medya, türkiye, Canlı

26 Nis 2024 - 11:23 - Eğitim

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