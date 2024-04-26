Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle önemli bir eğitimi tamamladı. Trafikte sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
ONLİNE TAKİP EDİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Elektrikli Araçlarda Yangın Güvenliği” eğitimi hem online hem de Kocaeli İtfaiye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Necmi Özdemir ve Yangın Güvenlik Uzmanı Mehmet Balbaloğlu verdi.
EĞİTİM KONULARI
Sunumda elektrikli araçlara müdahale, elektrikli araçlarda yangın söndürme sistemleri, şarj istasyonları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan eğitimi Türkiye Belediyeler Birliğine üye itfaiye personeli de takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.