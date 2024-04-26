Gebze'nin yeni sağlık merkezi hasta kabulüne başladı



Yapımı Gebze Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi bünyesindeki ağız ve diş polikliniğinde hasta kabulüne başlandı. İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 14 ünitelik ağız ve diş sağlığı birimimiz sizlerle buluştu. Kentsel dönüşüm programı kapsamında inşa ettiğimiz İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Gebze için de bir ilki de bünyesinde barındırmış oldu. Kentimizde ilk defa yer alan ağız ve diş polikliniği de bu vesileyle sizlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.