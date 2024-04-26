Mustafa Gürsel: “Îstatistik maç kazandırmıyor”

“HER MAÇA AYRI ÖNEMLE HAZIRLANIYORUZ”

Mustafa Gürsel'in açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün 58. kuruluş yıl dönümüydü. Camiamıza yeni yaşı hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta sonu sahamızda Bandırmaspor ile karşılaşacağız. Her maça ayrı bir önemle hazırlanıyoruz. Maçlarımızı sorunsuz tamamlayıp ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz. Önceliğimiz Bandırma maçını kazanmak ve bir sonraki adıma daha moralli bir geçiş yapmak.

“İSTATİSTİK MAÇ KAZANDIRMIYOR”

Önceden pozisyona fazla giremiyorduk. Şimdi pozisyonlar buluyoruz. Bu haftaki maçlara göre en çok pozisyon bulan, ceza sahasına giren takımıyız. Bunlar güzel şeyler ama istatistik maç kazandırmıyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Bu böyle devam etmeyecek tabii ki. Amacımız pozisyon sayımızı artırmak ve bunları değerlendirmek. Ümraniye maçında bir pozisyonumuzu golle sonuçlandırsak skor çok daha farklı olabilirdi.

“HERKESE GÜVENİYORUM”

Başladığımız süreçte oyuncu sakatlık, ceza derken eksiklerimiz vardı. Şuan böyle bir durumumuz yok. Fofana da çalışmalara başladı. Tüm oyuncularımdan memnumum. Her biri işin içinde ve ellerinden geleni yapıyorlar. Takım olma yolunda çok yol kat ettik. İyi bir ekibe sahibiz, herkese güveniyorum. Takımımızın koydukları hedefe ulaşacaklarından hiçbir şüphem yok. Davit’in dönmesi, Robi’nin işine içine girmesi elimizi rahatlatacak. Çok çalışıyorlar, çok istiyorlar. Şanssızlığımız onları talihsizliklerden ötürü fazla kullanamamamızdı. Yolda giderken üzüntülerimiz, istemediğimiz şeyler oluyor ancak tek amacımız Süper Lig’e çıkmak.

“ÖZÜR DİLEDİLER”

Ümraniye’deki basın toplantısının ardından rakibimizin yöneticileri yaşananların yanlışlık olduğunu belirttiler ve özür dilediler, “Sana böyle bir şey yapmayız, burası senin evin” dediler. Siz de gördünüz. Benim çok da kafama taktığım bir olay değildi. Üzülmedim, çok önemi yok. Onlara da söyledim. Karşılarında Kocaelispor camiası var. Bu seviyede böyle bir hata olmaması lazım, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dediğim gibi bireysel olarak çok takıldığım bir şey değil ancak orada Kocaelispor’u temsil ediyorum. Her şeyi bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum."