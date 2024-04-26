İşte Hat 161'in yeni güzergahı! Hat 41 ile çalışacak...

Büyükşehir Belediyesi, D-100 üzerindeki toplu taşımayı verimli kullanmayı amaçlayan ve mesafeye göre ücretlendirmenin uygulanacağı 4 etaplı hat 41 projesini hizmete almıştı.

İŞTE YENİ GÜZERGAHI

Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan Hat 41K’nın hizmete alınmasının ardından hat 41K ile entegre çalışacak ve ücretsiz aktarma yapılabilecek olan yeni besleme hatları ile ilgili çalışmalar da başladı. İşte bu çalışmalardan biri olan Hat 161, 29 Nisan itibarı ile hizmete alınıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda daha önce Mimar Sinan- Derince Eğitim Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan Hat 161'in yeni güzargahı paylaşıldı.