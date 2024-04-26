Gebze Belediyeler Birliği’nin olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve birlik meclis üyelerinin katılımıyla yapılan meclis toplantısında, birliğin yeni dönem başkanı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık oldu. Birlik Başkanlığı görevini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den devralan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Birlik başkanlığını başarıyla yürüten Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e birliğimize hizmetleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Birlik üyesi tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla el birliği ve gönül birliğiyle güzel hizmetlere devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.
- Siyaset
Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı oldu
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Başkan Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği’nin dönem başkanlığını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den devraldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.