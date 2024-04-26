KOTO’dan Büyükakın’a ‘tebrik’ ziyareti  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut; Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Tahsin Can Kuşkan, Meclis Başkan Yardımcısı Yıldırım Yılmaz ve Katip Üye Kübra Öter ile birlikte, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

BAŞKAN BULUT’TAN BAŞARI DİLEKLERİ

Görüşmede, Kocaeli iş dünyasının ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak, başarılı iş ve süreçlere imza attığımız güzel bir dönemi geride bıraktık. Yeni döneminizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Başkan Bulut nezdinde, Kocaeli Ticaret Odası’na teşekkür eden ve memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, iş dünyası perspektifinden yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.