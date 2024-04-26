Gergerlioğlu,  “9. Yargı Paketi toplumun beklentilerini karşılamalı”

8. yargı paketinde indirim yerine cezalar arttı

9. yargı paketinin çok önemli bir konu olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu konuyu gündeme getirdi ve milyonlarca kişi 9. Yargı Paketi’nde ne var bunu merak ediyor! Çeşitli yargı paketleri çıkartıldı ve bu yargı paketlerinde kesinlikle tatminkar bir şey görmedik. İndirim yerine bindirim geldi, cezalar artırıldı ve temel hak ve özgürlükler kısıtlandı. 7. Yargı Paketi, 8. Yargı Paketi görüşmelerine katıldık ve maalesef umduğumuzu bulamadık çünkü cezaevlerini yakından takip ediyorum, her kesimden adil olmayan yargılamalarla yargılanan yüz binlerce insan var ve bunların mahpus yakınları var. Her açıdan devam eden haksızlıklar, hukuksuzluklar var.” İfadelerini kullandı.

Cezaevlerinde ağır insan hakları sorunları yaşanıyor

Cezaevlerinin devlet adına kamu görevlilerinin en ağır insan hakları ihlalleri yapabildikleri yerler olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde ağır insan hakları sorunları yaşanıyor. Temel hak ve özgürlükler kısıtlanıyor, insanların özgürlüğünü kısıtlayabilirsiniz ama insan haklarını kısıtlayamazsınız. İnsanların görüş hakları, sohbet hakları, spor hakları, kitap edinme hakları hepsi kısıtlanıyor. Bunları dışarıya bir milletvekiline iletmek istediklerinde, bana yazmak istediklerinde de kimisinin mektupları engelleniyor. Düşünün böyle bir ortamda yargı paketlerine gerçekten çok ihtiyaç var ama adalet ve hukukun olduğu yargı paketlerine ihtiyacımız var.” dedi.

9. Yargı Paketi şu anda büyük bir beklenti oluşturdu

9. Yargı Paketi’nin içeriğinin şuanda bilinmediği aktaran Gergerlioğlu, Bildiğimiz bir şey var oda 500’ü aşkın annesi ile beraber cezaevinde duran bebek ve çocuklara yönelik birtakım yeni gelişmelerin olması gerektiğidir. Cezaevleri bebek ve çocuklara göre değil. Yetişkinlere göre yapılmış ve çocuklar orada çok büyük zorluklar çekiyor. Gidip görüyoruz yakinen müşahede ediyoruz, buna bir formül bulunması gerekiyor, denetimli serbestlik sürelerinin annelerde artırılması gerekiyor. Engelli çocuğu olan mahpuslar için denetimli serbestlik sürelerinin artırılması gerekiyor. Hasta mahpuslar ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Uyduruk genelgeler ile düzeltilmesi uygun değil. Hasta mahpuslar büyük bir çile çekiyor, çile çeke çeke ya ölüm döşeğinde tahliye ediliyor ya da tabut ile tahliye ediliyor. Çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bütün bunlara yönelik ciddi gelişmeler olması lazım. 9. Yargı Paketi şu anda büyük bir beklenti oluşturdu. 8. Yargı Paketi’nde de bu beklenti vardı. 4/4’ler büyük merakla bekliyor çünkü 8. Yargı Paketi’nde adalet bekliyordu 4/4 indirim bekleyenleri biz gündeme getirmiştik ama umduklarını bulamadılar.” şeklinde konuştu.

Mahpusların tahliyeleri acımasızca engelleniyor

Cezaevlerinde denetimli serbestliklerin ve şartlı tahliyelerin kasti bir şekilde engellendiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Acımasızca tahliyelerin engellendiğini görüyoruz. Bu da 2020 yılındaki infaz indirim yasası sonrası çıkan 30 Aralık 2020 yönetmeliği nedeniyle keyfi bir şekilde denetimli serbestlik ve şartlı tahliyeler acımasızca engelleniyor. Kimi kanser hastasının çıkışına izin verilmiyor. Kimisinin çoluk çocuğu var, engelli çocuğu var, hastaları var, maddi manevi büyük zorluklar çekiyor, aile açısından büyük sarsıntılar yaşıyor. Fakat acımasızca insanlar uyduruk gerekçelerle, “Toplum ile uyuşmayacağı düşünüldü.” “Bana isim vermedi.” gibi gözlem kurullarını ikinci mahkeme ilan ederek değerlendirmeler yapılıyor. Bunların apaçık hukuksuzluk olduğu ortada. Kimi cezaevlerinde bu konu daha ağırlıklı bir şekilde yaşatılıyor. Onlardan birisi; Sincan Cezaevi! Ziyaret de ediyoruz. Sincan Cezaevleri Kampüsünde birçok cezaevinde denetimli serbestlik ve şartlı tahliye verilmiyor. Oysa ziyaret ettiğimiz diğer bazı cezaevlerinde işler bu kadar yokuşa sürülmüyor ve bunlar veriliyor. Demek ki Sincan Cezaevi bir pilot cezaevi olarak kabul edilmiş. Denetimli serbestlik ve şartlı tahliye vermek istemediklerini oradan göndermek istemiyorlar! İşte bunun gibi abuk sabuk birtakım yöntemler ile ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor.

“9. Yargı Paketiyle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğim”

İnsanların en basit ifade özgürlüğünün terör örgütü propagandası veya örgüt üyeliği gibi nitelenmesinin doğru olmadığını belirten Gergerlioğlu, “8. Yargı Paketi’nde tamda bu yapıldı!” şeklinde konuştu. Öncesinde Anayasa Mahkemesi iptal etmişti ama 8. Yargı Paketi’ne “terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütüne yardım” gibi bir maddeyi yeniden koyarak insanları durup dururken uyduruk gerekçelerle “terörist” ilan etmeyi başarmışlardı. Düşünün adalet beklerken Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir maddeyi tekrar yasaya sokmayı başardılar. 9. Yargı Paketi’nde de böyle işler yapabilirler. İnsanlar adalet hukuk demokrasi beklerken tam tersine zulüm haksızlık ve eşitsizlik sunabilirler, bilemiyoruz daha paketin içini ama böyle bir iddia varsa biz bu konunu en adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. 9. Yargı Paketi gelirse komisyon görüşmelerine inşallah katılacağım, genel kurulda etkin rol alacağım. Cezaevlerini yakından takip ediyorum Adalet Bakanlığı’na en çok soru önergesi veren milletvekiliyim. En yoğun şekilde hukuksuzluklara karşı mücadele veriyoruz ve 9. Yargı paketi ile ilgili gelişmeleri de çok dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Umarım müjdelerimiz olur tüm mazlumlara ayrım gözetmeksizin adli ve siyasi mahpuslara yönelik bir genel af olması gerektiğini en baştan söylüyoruz. Eğer ki böyle bir genel af olmazsa da birtakım iyileştirmeler olması gerektiğini söylüyoruz. Cezaevleri insanların belki öyle veya böyle özgürlüğünün kısıtlandığı bir yerdir. İnim inim inletildiği, gözyaşlarının döküldüğü bir yer olmamalıdır. İnsanların devletten umudunu kestiği, hukuktan umudunu kestiği bir yer olmamalıdır cezaevleri. Ben bunları boşuna söylemiyorum. Binlerce mahpus ziyaret ediyorum ve onlardan aldığımız bilgiler, cezaevi yönetimi ile yaptığımız görüşmeler bizi maalesef karamsarlaştırıyor. Adalet Bakanı Sn. Yılmaz Tunç’a buradan defalarca sesleniyoruz; bizim kadar gidip görmüyorsunuz o cezaevlerini. Çok açık söyleyeyim Sn. Yılmaz Tunç, yakinen biliyoruz cezaevlerinde neler olup bittiğini. 9. Yargı Paketi’nde bu yüzden cezaları artıran zulmeden yeni maddeler olmasın, hakkı hukuku ayağa kaldıran maddeler olsun diyoruz.” ifadelerini kullandı.