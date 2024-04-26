BAŞKİM’den istihdama tam destek  

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ilk döneminin ilk icraatlarından biri olan BAŞKİM, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdam seferberliğine destek veriyor. Başiskeleliler’in çalışma hayatına katılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yapmayı sürdürüyor.

FİRMA YETKİLİLERİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi koordinesinde son olarak başta otomotiv, traktör ve beyaz eşya olmak üzere imalat sektörlerinde kalite kontrol ve tamir, proses optimizasyonu, mühendislik, özel test ve muayeneler, proses optimizasyonu ve üretim analizleri yaparak raporlanmasını yapan, personelleri yetiştiren ve temin eden Dynamic Quality firması için mülakatlar gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan görüşmede adaylar, Dynamic Quality firması ve yapılacak işle ilgili bilgileri öğrendikten sonra iş başvurusu formlarını doldurdular. Firmanın insan kaynakları yetkilileriyle yüz yüze görüştüler.

Yoğun talep olan mülakatta işe uygun görülen adaylar, Ford Otosan fabrikasında en kısa zamanda yeni işlerine başlayacaklar.