Derince’ye yeni forma sponsoru  

“CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Belediye Derincespor, önceki gün yeni forma göğüs sponsorunu açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “ Profesyonel Futbol Kulübümüz, Ergünler Lojistik ile yapılan anlaşma çerçevesinde, A takımımızın forma sponsoru olarak güçlü bir iş birliği kurulmuştur. Bu yeni dönemde, Ergünler Lojistik’in desteğiyle kulübümüz, daha da büyüyecek ve başarılarını artırarak taraftarlarını gururlandırmaya devam edecektir. Yeni forma sponsorumuz Ergünler Lojistik’e hoş geldiniz diyor, iş birliğimizin taraftarlarımız ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz.”