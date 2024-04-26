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2015 - 2018 doğumlular için Kocaelispor Futbol okulu kayıtları başladı  

Kocaelispor Futbol Okulu kayıtları, 2015-2018 doğumlular için başladı. Kayıt işlemleri kulüp tarafından duyuruldu. Yetenekli olan gençler için bulunmaz fırsat  

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2015 - 2018 doğumlular için Kocaelispor Futbol okulu kayıtları başladı   mask

DETAYLI BİLGİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Kocaelispor Futbol Akademisi,  futbol okulu kayıtlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2015-2018 doğumlu gençler için de kayıtlar açıldı. Konu ile alakalı Kocaelispor tarafından şu şekilde açıklama yapıldı: Tarihi başarılarla dolu Efsane Kocaelisporumuzun altyapısında yerini alarak, hep birlikte daha büyük başarılara yürümemize destek olmaya var mısın?” Detaylı bilgi, Kocaelispor, Facebook, X ve İnstagram hesaplarından paylaşıldı.
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26 Nis 2024 - 13:19 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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