2015 - 2018 doğumlular için Kocaelispor Futbol okulu kayıtları başladı  

DETAYLI BİLGİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Kocaelispor Futbol Akademisi, futbol okulu kayıtlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2015-2018 doğumlu gençler için de kayıtlar açıldı. Konu ile alakalı Kocaelispor tarafından şu şekilde açıklama yapıldı: Tarihi başarılarla dolu Efsane Kocaelisporumuzun altyapısında yerini alarak, hep birlikte daha büyük başarılara yürümemize destek olmaya var mısın?” Detaylı bilgi, Kocaelispor, Facebook, X ve İnstagram hesaplarından paylaşıldı.