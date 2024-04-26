2015 - 2018 doğumlular için Kocaelispor Futbol okulu kayıtları başladı  

DETAYLI BİLGİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI
Kocaelispor Futbol Akademisi, futbol okulu kayıtlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2015-2018 doğumlu gençler için de kayıtlar açıldı. Konu ile alakalı Kocaelispor tarafından şu şekilde açıklama yapıldı: Tarihi başarılarla dolu Efsane Kocaelisporumuzun altyapısında yerini alarak, hep birlikte daha büyük başarılara yürümemize destek olmaya var mısın?” Detaylı bilgi, Kocaelispor, Facebook, X ve İnstagram hesaplarından paylaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.