KASKF Başkanı Aydın, Rıdvan Şükür'ü ağırladı  

TEŞEKKÜR ETTİ
Yakın zamana kadar yoğun bir şekilde sporun içinde olan birçok ultra maratonunu ve dağ tırmanışlarını başarıyla tamamlayan Rıdvan Şükür, Cumhuriyetimizin sanayi tarihini yakından ilgilenerek onun üzerinde kuruluşun tarihini inceleyip kitaplaştırarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Severek yapılan her işin insanı başarılı yaptığını ifade eden Şükür, kendisini misafir eden KASKF Başkanı Murat Aydın’ın sayısız başarıya imza atan çok başarılı bir yönetici olduğunu ifade etti.
Rıdvan Şükür’ün yayımlanmış on iki kitabı bulunmaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.