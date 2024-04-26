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KASKF Başkanı Aydın, Rıdvan Şükür'ü ağırladı  

Dağcı ve ultra maratoncu Rıdvan Şükür, Kocaeli Amatör spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Murat Aydın’ın misafiri oldu  

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KASKF Başkanı Aydın, Rıdvan Şükür'ü ağırladı   mask

TEŞEKKÜR ETTİ

 Yakın zamana kadar yoğun bir şekilde sporun içinde olan birçok ultra maratonunu ve dağ tırmanışlarını başarıyla tamamlayan Rıdvan Şükür, Cumhuriyetimizin sanayi tarihini yakından ilgilenerek onun üzerinde kuruluşun tarihini inceleyip kitaplaştırarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Severek yapılan her işin insanı başarılı yaptığını ifade eden Şükür, kendisini misafir eden KASKF Başkanı Murat Aydın’ın sayısız başarıya imza atan çok başarılı bir yönetici olduğunu ifade etti.

Rıdvan Şükür’ün yayımlanmış on iki kitabı bulunmaktadır. 
# ifade, büyük

26 Nis 2024 - 13:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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