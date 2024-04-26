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Çayırova’nın yıldız sporcularından 11 madalya, 2 kupa

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasından 11 madalya ve 2 kupayla ayrıldı

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Çayırova’nın yıldız sporcularından 11 madalya, 2 kupa mask

TÜMÜ DERECEYE GİRDİ

 Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasında birçok başarıya imza attı. 8 sporcuyla katılan yarışmada, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü öğrencilerinin tümü dereceye girmeyi başardı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KATILMAYA HAK KAZANDI

Çayırovalı yıldız jimnastikçiler yıldız kız il birinciliği, yıldız kız il ikinciliği, yıldız kız il üçüncülüğü, yıldız kız takım olarak il birinciliği, genç kız bireysel il birinciliği ve küçük kızlar il dördüncülüğü derecelerini elde etti. Jimnastik sporcuları elde ettikleri bu başarıların ardından 25 Mayıs’ta Bolu’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
# türkiye

26 Nis 2024 - 13:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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