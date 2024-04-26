İstiklal saldırısı davasında karar çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırı davasında, bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması tamamlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti Albashır’ı "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve 6 kişiye karşı “Kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Albashır'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.