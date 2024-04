Seka Devlet Hastanesi'nde sendika savaşları iddiası!

Kocaeli Seka Devlet Hastanesi’nde bugün Genç Sağlık Sen başhekimlik önünde basın açıklaması düzenlendi. Seka Devlet çalışanı Tuncay Dağ’ın iddiaya göre hukuksuz bir şekilde süpervizör görevinden alınıp sebepsiz bir şekilde görevine son verildi. 14 yıldır görev yapan ve herhangi bir yüz kızartıcı da dahil olmak üzere suçu bulunmayan Dağ’ın sendikanın temsilcisi olduğu için görevden alındığı açıklamada öne sürüldü.

HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aras Ali Altıntaş

tarafından yapılan açıklamada “Bugün burada mesleğinin 14 yılını süpervizör olarak geçirmiş olan Seka Devlet Hastanesi temsilcimiz Sayın Tuncay Dağ’ın hukuksuz bir şekilde görevinden alınıp, başka bir birime görevlendirilmesi sebebiyle toplanmış bulunmaktayız.

BASKI, KORKU VE LİYAKATSİZLİK

Sayım dönemi yaklaştıkça kirli oyunlarıyla kurumları kirletmeye niyetli görünenler, sadece sayım dönemi ortaya çıkıp baskı, korku ve liyakatsizlikle insanları yıldırmaya çalışanlar, gücünün yetmediği noktalar da kişilerin görev yerini değiştirerek gençlerin sesini kısmaya, hızla büyüyen Genç Sağlık Sendikasının önünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak unuttukları bir şey var. Biz sırtımızı üyelerimize dayadık. Yapılan her türlü hukuksuzlukta üyelerimizin yanında olup gerekli bütün cevabı hep birlikte vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu açık olarak belirtmektedir. ‘‘Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.’’ hükmü yer almaktadır. Bu maddeye aykırı davrananlar ile hukuk önünde hesaplaşacağız.Daha önce İl başkan yardımcımızın görevlendirilmesi yine aynı şekilde hukuksuzca yapılmış, açtığımız dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

ER YA DA GEÇ

Yetkili olacağımız hastane de temsilcimizin görev yerini değiştirerek bizleri çıktığımız bu yoldan vazgeçirmek için çalmadık kapı bırakmayan, usulsüzlük üstüne usulsüzlük yapan zihniyet bugün önümüze kapkara bir şekilde çıkmıştır. Ancak bizim yüreklerimizdeki ışık onların karanlığından daha güçlüdür. Bilinmelidir ki bu zihniyete karşı mücadele eden Gençler er ya da geç bu karanlığı aydınlatacaktır.Devlete saygınız yok, insana saygınız yok, hukuğa saygınız yok, bari yaptığınız mesleğe saygınız olsun. Evinizde sizi bekleyen ailenize saygınız olsun.

GENÇ SAĞLIK SENDİKASI VAR

Bilinmelidir ki bugün gençler var ve hakkını hukukunu biliyorlar,temsilcimiz üyemiz ya da üyemiz olmayan her kim varsa onların hakkını gençler savunacak. Yani sendika üyesi olmasına gerek yok, memlekette her mağdurun arkasında Genç Sağlık Sendikası var. Her sağlık personelinin arkasında Kamu Birliği Konfederasyonu var. Bu saatten sonra, adet haline gelmiş haksızlıklara müsaade yok! İstikametini doğrudan çevirmiş, doludizgin hatadan hataya koşanlara fırsat yok!

MEMURİYETİNİN BİLE SONLANDIRILMASI

Bugün burada şunu da belirtmekte fayda var biz isteriz ki, müdürler, yöneticiler, idare etmekle mükellef olanlar sendikacı olmasın. Hele sendikal kimliği görevi kötüye kullandırtıyorsa, diğer sendikalarla hasımcılık güttürüyorsa memuriyetinin bile sonlandırılması gerekir.

ŞEHİR HASTANESİNDE HEM MÜDÜR HEM SENDİKA YARDIMCISI

Bugün ilimizde ve bir çok ilde bu durumla karşı karşıyayız. Kocaelinin en büyük hastanesi olan şehir hastanesinde sağlık bakım hizmetleri müdürü, yetkili sendikanın il başkan yardımcısı, soruyorum sizlere bizlerin bugün yönetici nezdinde bir sıkıntımız olduğunda kimi kime şikayet edeceğiz. Danışıklı dövüşün yanında hala memlekete dair umudumuz var.

GEREKLİ ADIMLAR ATILMALIDIR

Tüm memurlara ve sağlık camiasına sesleniyoruz gelin hep birlikte bu bataklık sistemi düzeltelim bugünümüzü ve yarınımızı daha sağlam temeller üzerine kuralım. Buradan bu görevlendirmenin altında imzası olan herkese sesleniyoruz, yaptığınız bu işlem usülsüzdür,hükümsüzdür ve hukuka aykırıdır ve bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.”