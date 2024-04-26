Dükkan sahibiyle davalık olan kiracının astığı afiş gündem oldu: "Esnaf arkadaşlara tavsiyem..."

İzmit Turan Güneş Caddesi'nde bulunan Diloşum Spot'un sahibi Osman Şahin 'in dükkanına astığı afişte yazanlar vatandaşların dikkatini çekti. Afişte dükkan sahibi ile kira konusunda anlaşamadığını ifade eden Osman Şahin dükkan sahibinin elden ödediği kiralar üzerinden açtığı davalar üzerinden 500 bin TL haciz gönderdiğini iddia etti. Dükkan sahibi Şahin afişte diğer esnaflara da kimseye güvenip elden ödeme yapmayın tavsiyesinde de bulundu.
6 BİNDEN 20 BİNE
Şahin astığı afişte "Bu işyerinde 2010 senesinden beri faaliyet göstermekteyim. Gerek ekonomi krizde gerek covıd de ve başımıza gelen deprem felaketinde kiramı ödemeye ve günü gününe de ödedim. Fakat 2023 yılının kira artışında 6.000 den 20.000 tl yapmak isteyen iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşadık. Bu sebepten dolayı elden ödediğim kiraları almadım deyip dava açması sonucu 500.000 TL paramı icra yoluyla aldı.
BEN ALLAH'A HAVALE ETTİM
Aynı zamanda mallarıma ve banka hesaplarıma haciz koydurdu ve tahliye kararı çıkarttı. Hem paramdan hem iş yerimden hem de güvenimden oldum. Esnaf arkadaşlara tavsiyem kimseye güvenip elden ödeme yapmayın. Benim gibi mağdur olup aynı zamanda hem işinizden hem paranızdan olursunuz. Ben Allah'a Havale Ettim."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hassan - Elden ödeme yasak olduğunu bilmiyormuş. Bu işte bir BİT yeniği var
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.