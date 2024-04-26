Başkan Hürriyet, Ata’nın huzuruna çıktı



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Güçlü meclis güçlü kadro’ ile 2’nci dönemine başladı. Yeni yönetim kadrosunu oluşturan Başkan Hürriyet, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Çınar Çocuk Evi ve Çınar Akademi öğrencileri ile birlikte Aslanlı Yolu geçen Başkan Hürriyet mozoleye çelenk sundu. Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

“MÜJDELERİN ŞEHRİ”

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: Aziz Atatürk. 16 Ocak 1923’te Cumhuriyet’i kuracağınızın müjdesini verdiğiniz, ilk ve tek basın toplantısı yaptığınız, kadınlara seçme seçilme hakkının eninde sonunda verileceğini ilk kez müjdelediğiniz güzel İzmit’imiz sayenizde müjdelerin şehri olmuştur. Siz İzmit’i, İzmit sizi çok sevdi. İzmit’i yönetmek üzere kıymetli İzmitliler tarafından Belediye Başkanı olarak ikinci dönemime başlamanın verdiği onur ve sorumlulukla manevi huzurunuzdayız.

“MİNNET VE ÖZLEMLE”

İlkeleriniz ve devrimleriniz, yolumuzu aydınlatan birer meşale olarak önümüzde durmaktadır. Hedefimiz, sizin "En büyük eserim" dediğiniz Cumhuriyet’i korumak ve ileriye taşımak olacaktır. Bu kutsal görev yolunda bana güç veren değerlerinizi, adaletinizi ve bilgeliğinizi her daim hatırlayacağım. Size söz veriyorum; görevimi layıkıyla yerine getirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağım. Ruhunuz şad olsun. İleri, daima ileri. Minnet ve özlemle...