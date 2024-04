Tavuk etine bir yılda yüzde 200'ü aşan zam

Çarşı pazarda birçok ürüne zam üstüne zam gelirken etiketlerdeki değişimden beyaz et ürünleri de nasibini aldı.

Beyaz et fiyatlarındaki artış TÜİK verilerine de yansıdı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu mart ayında yıllık bazda yüzde 68,50'ye yükselirken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 70,41 oldu. Ancak beyaz ete gelen zam gıda enflasyonunu aştı.

TÜİK'in mart ayı verilerine göre kümes hayvanları eti yıllık baz yüzde 78,9 zamlanırken yıl başından bu yana zam oranı yüzde 23,2 oldu.

YÜZDE 220'Yİ AŞAN ZAM

Kırmızı ete gelen zamların ardından vatandaş beyaz ete yönelirken tavuk eti fiyatlarına da dev zam geldi.

Piyasada bilinen bir markanın bütün piliç kilogram fiyatı bir yılda yüzde 107 zamlandı. Yıl başından bu yana bütün tavuk fiyatına yüzde 50 zam gelirken, nisan ayının başından bu yana ise yüzde 10 zam geldi. Böylece bütün pilicin kilogram fiyatı 120 TL'ye dayandı.

Göğüs fiyatlarına ise yıllık bazda yüzde 212 zam geldi. Yılbaşından bu yana yüzde 89, nisan ayında ise 78 zamlanan göğüs fiyatları 265 TL'yi buldu. Geçen yıl aynı dönemlerde göğüs fiyatları 85 TL civarındaydı.

Tavuk kanat fiyatı da zamdan etkilendi. Kanata yıllık bazda yüzde 228, yılbaşından bu yana yüzde 195, nisan ayında ise yüzde 113 zam geldi.

KONU BAKANLIĞA TAŞINDI

SÖZCÜ'ye konuşan Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, üretici kısmında ocak ayından bu yana bir artış olmadığını ancak kesim ve kesim sonrası aşamada fiyatların zamlandığını söyledi.

Koç, üreticilerin de maliyet artışlarını karşılamak amacıyla zam talep ettiklerini ancak bu talebin henüz karşılanmadığını söyledi.

Konuyla ilgili bakanlıkla görüştüklerini ve görüşmelerin salı gününe kadar süreceğini söylen Koç, görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadığını da ekledi.

'FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK'

Tavuk etindeki zammın arz-talep dengesiyle ilgili olduğunu söyleyen Koç, talebin üretimin üzerinde olduğunu kaydetti. Arzın talebi karşılamaması nedeniyle fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyen Koç, fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.

Kırmızı et fiyatları nedeniyle vatandaşın beyaz ete yönelmesinin de arz-talep dengesindeki bozulmaya etki ettiğini ancak asıl sorunun beyaz et üretimindeki düşüş olduğunu söyledi.

Koç, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen yıl ciddi şekilde beyaz et üretimi düştü ve büyük bir üretim boşluğu oluştu. Şu an onun yansımalarını görüyoruz. Normalde sezona stoklarımız dolu girerdik ama geçen seneki üretim düşüşü nedeniyle bu sene böyle olmadı. Talepte geçen yıla göre çok fazla bir artış yok, bir miktar artış yaşandı. Ancak her yıl üretimde yüzde 7 gibi bir artış varken bu yıl üretimin düşmesi fiyatları etkiledi. Halihazırda stoklarımızda ürün az olduğundan fiyatlardaki yükseliş devam edecek."