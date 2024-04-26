36 bin sözleşmeli personel alınacak: Karar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

Yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı bildirildi.

Eleman alımına 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtildi.

KARAR, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun."

Kaynak: milliyet