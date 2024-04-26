Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan’ı bilgiyle kutladı

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, öncelikle üretim merkezinin bulunduğu Dilovası ve Kocaeli’nde olmak üzere, topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyor. Geçen sene Cumhuriyet’in 100. yılında ilk kez gerçekleştirilen bilgi yarışmasıyla bölgede önemli bir projeye imza atan Çolakoğlu Metalurji, projeyi geleneksel hale getirdi ve bu yıl ikinci kez “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması” düzenledi.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, Dilovası’nda bulunan 12 ilköğretim okulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri yarıştı. Geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması’nın 2024 teması ise “Çevre ve Sürdürülebilirlik” oldu. 18 Nisan’da ilkokulların 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla ön elemesi yapılan yarışmanın finali 25 Nisan, Perşembe günü Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Finalde, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, Çolakoğlu Metalurji Tedarik Zinciri Direktörü Zeynep Keçeci, Çolakoğlu Metalurji Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü Hasan Bulut ile ilçe okullarının öğrenci ve velileri bir araya geldi.

Yarışmada birinci olan Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nu temsil eden üç öğrenciye laptop, ikinci olan Çerkeşli Nuh Çimento İlkokulu’nu temsil eden üç öğrenciye tablet, üçüncü olan Köseler İlkokulu’nu temsil eden üç öğrenciye ise bisiklet armağan edildi. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, çevre bilincinin genç nesiller arasında yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bu yılın temasına uygun enerjisini üreten maket evler verildi.

Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, düzenlenen yarışmayla ilgili, “Kurulduğumuz günden bu yana eğitime destek veriyor, toplumsal fayda yaratan projeler üretmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz sene ilkini Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediğimiz “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması”nın bu sene ikincisini düzenledik. Çocuklarımıza çevre bilinci aşılamak amacıyla bu yılın temasını 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' olarak belirledik. Bunu, gelecek nesillerin doğaya duyarlı, çevreye saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına stratejik bir adım olarak düşünüyoruz. Eğitimde çevre bilincinin güçlendirilmesi, sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da yaşam kalitesini artıracak. Bu nedenle, bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlayarak, çevre bilincinin genç nesiller arasında yayılmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Gelecek için sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.