- Yaşam

Ameliyatı 5 saat sürmüştü... Hasan Can Kaya'dan haber var

Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran ve ardından bir ameliyat geçiren komedyen Hasan Can Kaya hastaneden taburcu oldu

Ameliyatı 5 saat sürmüştü... Hasan Can Kaya'dan haber var mask

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Hasan Can Kaya geçen günlerde evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada düşüp hastaneye kaldırılmıştı.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen Kaya, beş saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Ünlü komedyen hastaneden taburcu oldu.

Evde dinleneceğini söyleyen Hasan Can kaya, bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını ifade etti.

'Konuşanlar' programını sunan Kaya, kısa bir süre sonra da işine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
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26 Nis 2024 - 16:03 - Yaşam

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