Ameliyatı 5 saat sürmüştü... Hasan Can Kaya'dan haber var

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Hasan Can Kaya geçen günlerde evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada düşüp hastaneye kaldırılmıştı.
AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ
Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen Kaya, beş saat süren bir ameliyat geçirmişti.
Ünlü komedyen hastaneden taburcu oldu.
Evde dinleneceğini söyleyen Hasan Can kaya, bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını ifade etti.
'Konuşanlar' programını sunan Kaya, kısa bir süre sonra da işine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.